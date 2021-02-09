У вівторок, 9 лютого, неподалік від популярного курорту Куршевель розбився вертоліт. Загинули 2 людей. Ще один постраждалий перебуває у критичному стані.

Окрім того, 2 людей отримали важкі травми. Постраждалих госпіталізували до найближчих медзакладів. Актуально У Марокко через зливу затопило підпільний цех: десятки людей загинули Деталі трагедії Повідомлення про катастрофу надійшло близько 17:20.

Вертоліт розбився на висоті 1,9 тисячі метрів. Він впав у французьких Альпах між озером Розьер і мисом Війар.

Рятувальники прибули на місце трагедії приблизно через 40 хвилин після повідомлення про катастрофу.

За даними Le Figaro, правоохоронці встановили, що це був цивільний вертоліт. На його борту перебували 5 людей. Наразі невідомо, хто управляв вертольотом.

Службу порятунку на місце події виликали очевидці.

Наразі правоохоронці встановлюють деталі трагедії. Новина доповнюється