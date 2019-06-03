12:41
3 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведев думает только о вине. Россия победила время
      Вєсті Кремля
      17:35, 1 июня
      Вести.UA. Жир: Зеленский и Аваков шутят над Саакашвили. Прощание Ляшко с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      18:43, 1 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Злой Одессит

      Катастрофа МН-17 над Донбассом: странное поведение премьер-министра Малайзии

      1785
      Обломки сбитого "Боинга 777"
      Обломки сбитого "Боинга 777" / Getty images

      Правительство Нидерландов требует разъяснений относительно заявлений премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада, потребовавшего дополнительных доказательств от следственной комиссии относительно вины России в крушении МН17 2014 года.

      Намедни Премьер министр Малайзии Махатхира Мохаммада усомнился в результатах расследования относительно уничтожения рейса МН-17 российским расчетом ЗРК над Донбассом в 2014 году.

      Читайте также: За финансирование "ДНР": в США пытаются наказать госбанки России

      Позиция малазийского премьер-министра Нидерландам, значительная часть граждан, которой и стала жертвами этой трагедии, оказалась непонятна, поскольку, казалось бы, на международном уровне все точки над "i" были расставлены.

      С другой стороны, позиция премьер-министра Малайзии понятна, тут и намерение страны приобрести по очень выгодной цене учебно-боевые самолеты Як-130, с 2014 года выпускаемые из-за санкций как кустарный ширпотреб и всякого рода валютные махинации, давно уже привлекшие внимание Минфин США.

      Но, в то же самое время, ВВС Малайзии напрямую завязаны на ВПК РФ, с их Су-30 и МиГ-29, в отличие от сухопутных войск, в которых значительная часть техники и оборудования европейского производства. Производства стран, граждане которых стали жертвам российской агрессии в 2014 году.

      Тем не менее, если оперировать интересами, то, Малайзия пользуется патрульными судами Damen 1800 заказными у Нидерландов, патрульными суднами класса "Первира", заказанными у Австралии, легкими самолетами CTRM Eagle ARV и транспортными средствами Volvo FMX, так же заказанными в Австралии – стране, граждане которое так же стали жертвами российского реваншизма на украинском Донбассе.

      Вот и возникает вопрос, в чьих интересах действует премьер Малайзии, с учетом того, что государства, являющиеся главными партнерами этой страны выразили согласие с результатами расследования? Личный интерес на костях жертв трагедии и интересов целой страны? Как там, в Малайзии, смертная казнь еще в силе? Ведь тут и вправду, очевидно, госизменой попахивает.

      Что известно о катастрофе "Боинга" в небе над Донбассом?

      17 июля 2014 года в небе над Донбассом вблизи Тореза сбили пассажирский самолет "Боинг-777". Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.

      В 2016 году представители международной следственной группы заявили, что самолет сбили ракетой из комплекса "Бук". Его на оккупированный Донбасс завезли из России. К поставке этого "Бука" был причастен офицер ГРУ России Олег Иванников (позывной "Орион"), говорилось в расследовании Bellingcat.

      Австралия, Нидерланды и США считают, что за сбивание пассажирского самолета ответственна Россия. Москва же традиционно отвергает причастность к катастрофе.

      катастрофа

      blog_ava
      Прогноз погоды на 3 июня: в Украине будут лить дожди и греметь грозы
      сегодня
      928
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Публикации Новости политики Война на Донбассе Малайзия Сбитый "Боинг 777"
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Чому не варто вважати Росію братнім народом: пояснення ветерана АТО
      сегодня , 12:29 Чому не варто вважати Росію братнім народом: пояснення ветерана АТО
      Леонід Остальцев 40
      Катастрофа МН-17 над Донбассом: странное поведение премьер-министра Малайзии
      сегодня , 12:00 Катастрофа МН-17 над Донбассом: странное поведение премьер-министра Малайзии
      Злой Одессит 1783
      Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      сегодня , 11:00 Как выбрать холодильник для дома: советы на что надо обратить внимание
      25
      Война на Донбассе: соотношение потерь в мае 2019 года
      сегодня , 08:40 Война на Донбассе: соотношение потерь в мае 2019 года
      Юрій Бутусов 4061
      Главные новости 2 июня: в Харькове снесли Жукова, трагедия на Kozak Fest
      сегодня , 08:01 Главные новости 2 июня: в Харькове снесли Жукова, трагедия на Kozak Fest
      1113
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук