Намедни Премьер министр Малайзии Махатхира Мохаммада усомнился в результатах расследования относительно уничтожения рейса МН-17 российским расчетом ЗРК над Донбассом в 2014 году.

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Позиция малазийского премьер-министра Нидерландам, значительная часть граждан, которой и стала жертвами этой трагедии, оказалась непонятна, поскольку, казалось бы, на международном уровне все точки над "i" были расставлены.

С другой стороны, позиция премьер-министра Малайзии понятна, тут и намерение страны приобрести по очень выгодной цене учебно-боевые самолеты Як-130, с 2014 года выпускаемые из-за санкций как кустарный ширпотреб и всякого рода валютные махинации, давно уже привлекшие внимание Минфин США.

Но, в то же самое время, ВВС Малайзии напрямую завязаны на ВПК РФ, с их Су-30 и МиГ-29, в отличие от сухопутных войск, в которых значительная часть техники и оборудования европейского производства. Производства стран, граждане которых стали жертвам российской агрессии в 2014 году.

Тем не менее, если оперировать интересами, то, Малайзия пользуется патрульными судами Damen 1800 заказными у Нидерландов, патрульными суднами класса "Первира", заказанными у Австралии, легкими самолетами CTRM Eagle ARV и транспортными средствами Volvo FMX, так же заказанными в Австралии – стране, граждане которое так же стали жертвами российского реваншизма на украинском Донбассе.

Вот и возникает вопрос, в чьих интересах действует премьер Малайзии, с учетом того, что государства, являющиеся главными партнерами этой страны выразили согласие с результатами расследования? Личный интерес на костях жертв трагедии и интересов целой страны? Как там, в Малайзии, смертная казнь еще в силе? Ведь тут и вправду, очевидно, госизменой попахивает.

Что известно о катастрофе "Боинга" в небе над Донбассом?



17 июля 2014 года в небе над Донбассом вблизи Тореза сбили пассажирский самолет "Боинг-777". Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.



В 2016 году представители международной следственной группы заявили, что самолет сбили ракетой из комплекса "Бук". Его на оккупированный Донбасс завезли из России. К поставке этого "Бука" был причастен офицер ГРУ России Олег Иванников (позывной "Орион"), говорилось в расследовании Bellingcat.



Австралия, Нидерланды и США считают, что за сбивание пассажирского самолета ответственна Россия. Москва же традиционно отвергает причастность к катастрофе.