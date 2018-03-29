Катастрофа в России

О пожаре в торговом центре можно сказать точно: все это допустила система, построенная лично Владимиром Путиным. Реакция российской власти на пожар в кемеровском ТЦ даже безумием сложно назвать. Тут какая-то запредельная степень скотства, цинизма и лицемерия.

Кемерово

Нельзя пройти мимо страшного пожара в Кемерово. О том, что там произошло, все, наверное, уже знают. Катастрофа в торговом центре – погибли как минимум 40 детей и 24 взрослых. Символом этой истории стала девочка Маша Мороз и ее последние слова: "Мы горим. Я вас люблю. Возможно, прощайте". Она погибла в том центре, сгорела, как и десятки других детей рядом с нею.



Погибшая девочка в Кемерово

Кто конкретно виноват в том, что центр вспыхнул как спичка, что путей спасения не было, и что пожарные приехали поздно, мы, наверное, и не узнаем.

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Во-первых, весь первый день власти врали о количестве жертв, сообщая то ли о 5, то ли о 7 погибших. Настоящую информацию люди узнали из переговоров по рации медиков и пожарных. Во-вторых, в первые 2 дня ни мэр города Кемерово, ни местный губернатор, ни тем более президент Владимир Путин – никто не сказал ни слова по поводу ситуации. В-третьих, когда люди поняли масштаб трагедии, им напомнили, что общероссийский траур объявляют только в том, случае, если погибло больше 100 человек.

Проще говоря, Путину показалось, что детей погибло маловато, поэтому нечего портить настроение перед инаугурацией такими мелочами. Вот если бы больше 100 – тогда ладно, можно и погоревать. Более того, на третий день он дал понять, что погибшие для него лично – это не дети и даже не люди, а цифры в статистике. Для него это не человеческая трагедия, а демографическая проблема.



Оборвались судьбы многих детей

Но и это еще не все. В первые два дня Кремль старался делать вид, что ничего особенного не случилось. Несмотря на это некоторые регионы стали объявлять траур по своей инициативе. Кстати, самой первой и в этом смысле отзывчивой оказалась Ингушетия. За ней потянулись и другие.

Но тут из Москвы на них цыкнули: "Слишком много на себя берете". Безумие ситуации ярче всего проявилось в Рязанской области: там траур сначала объявили, а потом, испугавшись гнева Кремля, тут же отменили. Вот они – цинизм и скотство чиновников. Однако, когда стало ясно, что по всей России люди сами, стихийно собираются выходить на траурные митинги, что число жертв и обстоятельства пожара ввергли всех в шок, власть быстро поменяла пластинку.

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Путин все-таки приехал в Кемерово. Полиция прогнала всех людей от сгоревшего торгового центра, чтобы он мог под телекамеры положить там цветы, не отвечая на вопросы людей. Потом он провел совещание с местными властями, на котором и сказал о "демографии". Пахан местной мафии, а заодно губернатор Аман Тулеев тут же начал облизывать Путина, благодарить его за звонок, обещать все исправить. Представьте себе: он просил прощения за гибель десятков детей не у их родителей, а у президента. Невероятно тошнотворное зрелище.

При этом Тулеев тут же нашел главных виноватых. Ими, конечно, оказались оппозиционеры. Он знал, что на площади не 200 человек, а как минимум 10 тысяч. Конечно, он знал, что родственники погибших там есть. Но врал на голубом глазу, а Путин сидел и головой кивал. При этом ни губернатор, ни, конечно, Путин на митинг к жителям Кемерово не вышли, просто побоялись. Вместо себя они отправили вице-губернатора Сергея Цивилева. Он сначала выпендривался, гнул пальцы, говорил, что люди пиарятся на трагедии. Но когда народ начал тихо звереть от таких слов, Цивилев тут же раскаялся и даже встал на колени перед собравшимися.



Цивилев встал на колени

На людей, правда, это не подействовало. Они все равно требуют отставки и губернатора, и мэра, и всего руководства МЧС. Для современной России их требования звучат совсем безумно, даже революционно: они хотят честных выборов. Чем там закончится ситуация, пока сказать сложно, но мне уже вспомнилась девочка Таня из подмосковного Волоколамска, где тоже все неспокойно. Об этой ситуации я подробно рассказывал в позапрошлой передаче. Если кто забыл: Таня подошла к губернатору Московской области Андрею Воробьеву и жестом пообещала отрезать ему голову. Сейчас решительная Таня, ставшая настоящим героем, незримо присутствует в Кемерово – на площади перед областной администрацией.

Власть понимает, что число желающих отрезать ей голову быстро увеличивается. Причем не только в Волоколамске и Кемерово, но по всей стране и особенно в Москве.

Еще 26 марта в фейсбуке появилась группа, организаторы которой позвали всех неравнодушных людей прийти в 19:00 27 марта на траурный митинг в Москве на Пушкинской площади. Это стало реакцией на полное равнодушие власти к кемеровской трагедии. Всего за один день число людей, собирающихся прийти туда, перевалило за 15 тысяч. Причем разговоры в группе были о том, как надо гнать тупую, лицемерную и равнодушную власть. Кремлю, конечно, это не понравилось. Более того, ему явно стало страшновато. Путин тут же объявил общенациональный траур, а мэрия Москвы назначила свой, альтернативный, траурный митинг в тот же день, но на два часа раньше и на другой площади.

Вы только представьте себе уровень цинизма: власть хочет своим, спущенным сверху митингом "перебить" общественный, куда люди пойдут по велению сердца. Вот тут точно можно сказать, что Кремль решил попиариться на трагедии. Я просто не могу себе представить чего-то более отвратительного, мерзкого и лицемерного. Российская власть окончательно обезумела. Сейчас она своими делами, словами, поступками буквально каждый день повышает градус ненависти к себе со стороны народа. Чиновники этого пока не понимают, они ведут себя "как обычно, как всегда", хотя изменения в обществе идут просто на глазах. Осознанно или неосознанно они усиленно копают яму между собой и народом. В эту яму вся российская власть скоро упадет. Я бы сказал так: волоколамская девочка Таня придет за ними и сделает именно то, что обещала подмосковному губернатору Воробьеву.