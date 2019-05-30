Катастрофа вертолета на Ровенщине: имена погибших военных

В военном вертолете Ми-8, который разбился возле села Сестрятин на Ровенщине, находились 4 военных. Все они погибли. Тела 2 погибших уже нашли, тела еще 2 ищут.

Военный вертолет Ми-8 разбился 29 мая на Ровенщине во время тренировочного полета. Погибшие 4 военных были членами 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, которая базируется в Бродах на Львовщине.

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Имена погибших военных в катастрофе вертолета на Ровенщине:

Игорь Мазепа – полковник, командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ (г. Броды Львовской области), 40 лет;

Павел Дацюк – бортовой авиационный техник, старший лейтенант родом из села Гаи Бродовского района, 25 лет;

Владислав Попенко – летчик-штурман, старший лейтенант родом из Винницы, 25 лет;

Василий Романюк – бортовой авиационный техник-инструктор, капитан из Бродов, 28 лет.

На месте падения вертолета работает комиссия. Причины авиакатастрофы выясняются.