Вертолет разбился во время выполнения тренировочного полета. На момент аварии в салоне судна находились четыре члена экипажа.

Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ сообщила, что вертолет упал возле села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области.

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Отмечается, что в результате аварии погиб командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Причины аварии военного вертолета пока на установлено. Для выяснения деталей инцидента на месте работает комиссия Министерства обороны.

Известно, что в 23:27 связь с вертолетом Ми-8 внезапно оборвалась. Сейчас на месте инцидента работают спасатели, правоохранители и пожарные.

В пресс-лужба отметили, что более подробная информация будет предоставлена ​​после выяснения всех обстоятельств аварии.