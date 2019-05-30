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      Четыре человека погибли в результате крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области

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      В Ровенской области разбился военный вертолет
      В Ровенской области разбился военный вертолет / Фото из открытых источников

      Вертолет разбился во время выполнения тренировочного полета. На момент аварии в салоне судна находились четыре члена экипажа.

      Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ сообщила, что вертолет упал возле села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области.

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      Отмечается, что в результате аварии погиб командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Причины аварии военного вертолета пока на установлено. Для выяснения деталей инцидента на месте работает комиссия Министерства обороны.

      Известно, что в 23:27 связь с вертолетом Ми-8 внезапно оборвалась. Сейчас на месте инцидента работают спасатели, правоохранители и пожарные.

      В пресс-лужба отметили, что более подробная информация будет предоставлена ​​после выяснения всех обстоятельств аварии.

       

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Потери Ровно Аварии и ДТП авиация Жертвы
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