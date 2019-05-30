Четверо людей загинули внаслідок аварії військового вертольоту Мі-8 на Рівненщині

Вертоліт розбився під час виконання тренувального польоту. На момент аварії в салоні судна перебували четверо членів екіпажу.

Прес-служба Сухопутних військ ЗСУ повідомила, що вертоліт упав біля села Сестрятин Радивилівського району, Рівненської області.

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Зазначається, що внаслідок аварії загинув командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Причини аварії військового вертольоту наразі на встановлено. Для з'ясування деталей інциденту на місці працює комісія Міністерства оборони.

Відомо, що о 23:27 зв'язок з вертольотом Мі-8 раптово обірвався. Зараз на місці інциденту працюють рятувальники, правоохоронці та пожежники.

У прес-лужбі занзначили, що більш детальну інформацію буде надано після з’ясування усіх обставин аварії.