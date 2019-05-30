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      Четверо людей загинули внаслідок аварії військового вертольоту Мі-8 на Рівненщині

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      На Рівненщині розбився військовий вертоліт
      На Рівненщині розбився військовий вертоліт / Фото з відкритих джерел

      Вертоліт розбився під час виконання тренувального польоту. На момент аварії в салоні судна перебували четверо членів екіпажу.

      Прес-служба Сухопутних військ ЗСУ повідомила, що вертоліт упав біля села Сестрятин Радивилівського району, Рівненської області.

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      Зазначається, що внаслідок аварії загинув командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Причини аварії військового вертольоту наразі на встановлено. Для з'ясування деталей інциденту на місці працює комісія Міністерства оборони. 

      Відомо, що о 23:27 зв'язок з вертольотом Мі-8 раптово обірвався. Зараз на місці інциденту працюють рятувальники, правоохоронці та пожежники.

      У прес-лужбі занзначили, що більш детальну інформацію буде надано після з’ясування усіх обставин аварії.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Збройні сили України Жертви авіація Аварії та ДТП Рівне Втрати
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