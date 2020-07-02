Председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что сейчас Нацбанк может потерять независимость.

Потеря независимости Нацбанка

Такое мнение Фурса высказал в эфире программы "Политанатомия" на 24 канале. И добавил, что проблема не в отставке Смолия.

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"Катастрофу видят не в уходе Смолия, хотя он очень важный банкир. Катастрофу видят в возможной потере независимости Нацбанка. И в том, как он был уволен, прослеживается возможность потери этой независимости", – отметил Фурса.

Экономист добавил, что он подал в отставку именно после встречи с Владимиром Зеленским. Фурса считает, что его заставили написать заявление после давления президента.

Смолий не готов психологически, – политолог

Зато политолог Петр Олещук считает, что нет фактов, доказывающих, что отставка Смолия состоялась после давления.

Мы даже пока не знаем, какова была его (Смолия – 24 канал) мотивация. Ее даже официально не обнародовали. Если бы это произошло в результате какого-то соответствующего решения, принятого в внезаконный способ, – тогда можно было бы о чем-то говорить,

– подтвердил Олещук.

Он подозревает, что Смолий психологически не готов взаимодействовать с властью, если она не является вполне комфортной для него.

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