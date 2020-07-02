Голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту України заяву про звільнення за власним бажанням. Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що зараз Нацбанк може втратити незалежність.

Втрата незалежності Нацбанку

Таку думку Фурса висловив в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі. І додав, що проблема є не у відставці Смолія.

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"Катастрофу вбачають не у відході Смолія, хоч він дуже поважний банкір. Катастрофу вбачають у можливій втраті незалежності Нацбанку. І в тому, як він був звільнений прослідковується можливість втрати цієї незалежності", – зазначив Фурса.

Економіст додав, що він подав у відставку саме після зустрічі із Володимиром Зеленським. Фурса вважає, що його примусили написати заяву після тиску президента.

Смолій не готовий психологічно, – політолог

Натомість, політолог Петро Олещук вважає, що немає фактів, які доводять, що відставка Смолія відбулась після тиску.

Ми навіть наразі не знаємо, яка була його (Смолія – 24 канал) мотивація. Її навіть офіційно не оприлюднили. Якби це сталося в результаті якогось відповідного рішення, ухваленого в позазаконний спосіб – тоді можна було б про щось говорити,

– ствердив Олещук.

Він підозрює, що Смолій психологічно не готовий взаємодіяти з владою, якщо вона не є цілком комфортною для нього.

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