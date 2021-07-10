Этим летом Катя Осадчая работает несмотря на третью беременность. Чуть ли не каждый день она появляется в кадре и из-за напряженного графика не имеет времени на сезонные развлечения. По словам звезды, их с Юрием Горбуновым сапборды до сих пор "в кладовке".

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Однако время от времени она встречается со знаменитостями в живописных локациях. Например, среди лавандового поля неподалеку от Киева.

"Если не в Прованс за лавандой, то в пригород Киева", – отметила телезвезда.

Летний образ Кати Осадчей

На съемки ведущая надела широкое белое платье длины макси с американской проймой. Легкий летний наряд с черными вставками и кистями под грудью скрыл округлый животик Кати Осадчей. К слову, она уже давно не стесняется демонстрировать фигуру на камеру.

Под платье телезвезда подобрала белые балетки, ведь на время беременности отказалась от каблуков. Безусловно, элегантный образ она довершила шляпкой. На этот раз головной убор был соломенный и с черным бантом.

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