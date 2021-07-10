Цього літа Катя Осадча працює попри третю вагітність. Ледь не щодня вона з'являється в кадрі й через шалений графік не має часу на сезонні розваги. За словами зірки, їхні з Юрієм Горбуновим сап борди досі "в коморі".

До теми Катя Осадча зачарувала елегантним образом у чорній сукні: фото

Однак час від часу вона зустрічається зі знаменитостями в мальовничих локаціях. Наприклад, серед лавандового поля неподалік від Києва.

"Якщо не в Прованс за лавандою, то в передмістя Києва", – зазначила телезірка.

Літній образ Каті Осадчої

На зйомки ведуча одягла широку білу сукню довжини максі з американською проймою. Легке літнє вбрання з чорними вставками і китицями під грудьми приховало округлий животик Каті Осадчої. До слова, вона вже давно не соромиться демонструвати фігуру на камеру.

Під сукню телезірка підібрала білі балетки, адже на час вагітності відмовилась від підборів. Безумовно, елегантний образ вона довершила капелюшком. Цього разу головний убір був солом'яний і з чорним бантом.

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