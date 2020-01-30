Катющенко прокомментировал пророссийские билборды со своим изображением
Строительный бизнесмен Олег Катющенко прокомментировал билборды с неоднозначным текстом "Россия – наш главный стратегический партнер", на которых были изображены его фото. Он сказал, что не понимает, кто мог это сделать.
Бизнесмен не считает себя публичным лицом.
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"Я не знаю, кто это вешал и кому это нужно. У меня нет врагов. Даже контракты в бизнесе не столь значительны, чтобы был смысл людям, которые это сделали, каким образом рисковать и идти на такие действия", – отметил Катющенко.
После огласки ситуации пользователи соцсетей начали распространять информацию, что пророссийские билборды – месть бывшей жены бизнесмена, которая является гендиректором медиагруппы, что выдает женские журналы. Катющенко опроверг это мнение и добавил, что официально они даже не развелись, имеют хорошие отношения и воспитывают сына.
К тому же, Катющенко опроверг информацию, что сейчас живет в Москве, куда уехал в 2014 году.
В 2013 году я стал обладателем лицензии финской компании на Россию и Украину. После того как начались вот эти все события, я поехал в Украину. Я не занимаюсь операционным управлением бизнеса. Я не получаю из этой компании никаких дивидендов, доходов. Сейчас идут переговоры с финским лицензиаром о моем выходе,
– сказал Катющенко.
Что известно о ситуации с пророссийскими билбордами в Киеве: коротко о главном
- В среду, 29 января, в Киеве заметили билборды с пророссийской надписью и изображением предпринимателя Олега Катющенко.
- В ночь на 30 января активисты вызвали полицию. После непродолжительных разговоров на место таки приехала специальная техника, которая сняла билборды.
- Утром заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что убрали все пророссийские надписи.
- Правоохранители установили трех лиц, которые причастны к расклеиванию билбордов. Их доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента. Также возбудили уголовное дело по статье о самоуправстве.