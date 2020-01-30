Катющенко прокомментировал пророссийские билборды со своим изображением

Строительный бизнесмен Олег Катющенко прокомментировал билборды с неоднозначным текстом "Россия – наш главный стратегический партнер", на которых были изображены его фото. Он сказал, что не понимает, кто мог это сделать.

Бизнесмен не считает себя публичным лицом.

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"Я не знаю, кто это вешал и кому это нужно. У меня нет врагов. Даже контракты в бизнесе не столь значительны, чтобы был смысл людям, которые это сделали, каким образом рисковать и идти на такие действия", – отметил Катющенко.

После огласки ситуации пользователи соцсетей начали распространять информацию, что пророссийские билборды – месть бывшей жены бизнесмена, которая является гендиректором медиагруппы, что выдает женские журналы. Катющенко опроверг это мнение и добавил, что официально они даже не развелись, имеют хорошие отношения и воспитывают сына.

К тому же, Катющенко опроверг информацию, что сейчас живет в Москве, куда уехал в 2014 году.

В 2013 году я стал обладателем лицензии финской компании на Россию и Украину. После того как начались вот эти все события, я поехал в Украину. Я не занимаюсь операционным управлением бизнеса. Я не получаю из этой компании никаких дивидендов, доходов. Сейчас идут переговоры с финским лицензиаром о моем выходе,

– сказал Катющенко.

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