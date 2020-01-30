22:09
30 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кравчук переписал историю со Скабеевой. Православные аборты в России
      Вєсті Кремля
      22:36, 29 января
      Вести.UA: Эпический бой за кресло мэра Киева. Мушкетер Дубинский
      Вєсті.UA
      21:04, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ

      Катющенко прокомментировал пророссийские билборды со своим изображением

      114 Читати новину українською

      Строительный бизнесмен Олег Катющенко прокомментировал билборды с неоднозначным текстом "Россия – наш главный стратегический партнер", на которых были изображены его фото. Он сказал, что не понимает, кто мог это сделать.

      Бизнесмен не считает себя публичным лицом.

      Читайте также: Билборды с российской пропагандой Катющенко: полиция задержала подозреваемых – фото, видео

      "Я не знаю, кто это вешал и кому это нужно. У меня нет врагов. Даже контракты в бизнесе не столь значительны, чтобы был смысл людям, которые это сделали, каким образом рисковать и идти на такие действия", – отметил Катющенко.

      После огласки ситуации пользователи соцсетей начали распространять информацию, что пророссийские билборды – месть бывшей жены бизнесмена, которая является гендиректором медиагруппы, что выдает женские журналы. Катющенко опроверг это мнение и добавил, что официально они даже не развелись, имеют хорошие отношения и воспитывают сына.

      К тому же, Катющенко опроверг информацию, что сейчас живет в Москве, куда уехал в 2014 году.

      В 2013 году я стал обладателем лицензии финской компании на Россию и Украину. После того как начались вот эти все события, я поехал в Украину. Я не занимаюсь операционным управлением бизнеса. Я не получаю из этой компании никаких дивидендов, доходов. Сейчас идут переговоры с финским лицензиаром о моем выходе,
      – сказал Катющенко.

      Что известно о ситуации с пророссийскими билбордами в Киеве: коротко о главном

      • В среду, 29 января, в Киеве заметили билборды с пророссийской надписью и изображением предпринимателя Олега Катющенко.
      • В ночь на 30 января активисты вызвали полицию. После непродолжительных разговоров на место таки приехала специальная техника, которая сняла билборды.
      • Утром заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что убрали все пророссийские надписи.
      • Правоохранители установили трех лиц, которые причастны к расклеиванию билбордов. Их доставили в управление полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента. Также возбудили уголовное дело по статье о самоуправстве.
      Юрий Гримчак на свободе: краткая биография
      сегодня
      7235
      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Скандал Российская пропаганда
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 Как коронавирус влияет на сырьевые рынки и валюту
      Злой Одессит 12
      сегодня , 22:00 Как коронавирус влияет на сырьевые рынки и валюту
      Злой Одессит 8
      28 января , 10:58 Кто такие Bob Moses и почему их концерт не стоит пропускать: 7 февраля, Bel etage
      52
      сегодня , 21:20 Эксперт: крутизна украинских стартапов продолжает нарастать
      Євгенія Мазур 56
      сегодня , 18:30 Рада Асоціації в Брюсселі: хороші новини для України зі столиці Євросоюзу
      Світлана Заліщук 182
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук