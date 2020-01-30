Катющенко прокоментував проросійські білборди зі своїм зображенням
Будівельний бізнесмен Олег Катющенко прокоментував білборди з неоднозначним текстом "Росія – наш головний стратегічний партнер", на яких було зображено його фото. Він сказав, що не розуміє, хто міг це вчинити.
Бізнесмен не вважає себе публічною особою.
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"Я не знаю, хто це вішав і кому це потрібно. У мене немає ворогів. Навіть контракти в бізнесі не такі значні, щоб був сенс людям, які це зробили, якимось чином ризикувати і йти на такі дії", – зазначив Катющенко.
Після розголосу ситуації користувачі соцмереж почали поширювати інформацію, що проросійські білборди – помста колишньої дружини бізнесмена, яка є гендиректором медіагрупи, що видає жіночі журнали. Катющенко спростував цю думку та додав, що офіційно вони навіть не розлучились, мають гарні стосунки і виховують сина.
До того ж, Катющенко спростував інформацію, що мовляв зараз живе у Москві, куди виїхав у 2014 році.
У 2013 році я став власником ліцензії фінської компанії на Росію і Україну. Після того, коли почалися ось ці всі події, я поїхав в Україну. Я не займаюся операційним управлінням бізнесу. Я не отримую з цієї компанії ніяких дивідендів, доходів. Зараз йдуть переговори з фінським ліцензіаром про мій вихід,
– сказав Катющенко.
Що відомо про ситуацію з проросійськими білбордами у Києві: коротко про головне
- У середу, 29 січня, в Києві помітили білборди з проросійським написом зображенням підприємця Олега Катющенка.
- У ніч на 30 січня активісти викликали поліцію. Після нетривалих розмов на місце таки приїхала спеціальна техніка, яка зняла білборди.
- Вранці заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, що прибрали усі проросійські написи.
- Правоохоронці встановили трьох осіб, причетних до розклеювання бігбордів. Їх доправили до управління поліції для з'ясування усіх обставин інциденту. Також відкрили кримінальну справу за статтею про самоправство.