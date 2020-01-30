Катющенко прокоментував проросійські білборди зі своїм зображенням

Будівельний бізнесмен Олег Катющенко прокоментував білборди з неоднозначним текстом "Росія – наш головний стратегічний партнер", на яких було зображено його фото. Він сказав, що не розуміє, хто міг це вчинити.

Бізнесмен не вважає себе публічною особою.

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"Я не знаю, хто це вішав і кому це потрібно. У мене немає ворогів. Навіть контракти в бізнесі не такі значні, щоб був сенс людям, які це зробили, якимось чином ризикувати і йти на такі дії", – зазначив Катющенко.

Після розголосу ситуації користувачі соцмереж почали поширювати інформацію, що проросійські білборди – помста колишньої дружини бізнесмена, яка є гендиректором медіагрупи, що видає жіночі журнали. Катющенко спростував цю думку та додав, що офіційно вони навіть не розлучились, мають гарні стосунки і виховують сина.



До того ж, Катющенко спростував інформацію, що мовляв зараз живе у Москві, куди виїхав у 2014 році.

У 2013 році я став власником ліцензії фінської компанії на Росію і Україну. Після того, коли почалися ось ці всі події, я поїхав в Україну. Я не займаюся операційним управлінням бізнесу. Я не отримую з цієї компанії ніяких дивідендів, доходів. Зараз йдуть переговори з фінським ліцензіаром про мій вихід,

– сказав Катющенко.

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