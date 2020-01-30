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      Катющенко прокоментував проросійські білборди зі своїм зображенням

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      Будівельний бізнесмен Олег Катющенко прокоментував білборди з неоднозначним текстом "Росія – наш головний стратегічний партнер", на яких було зображено його фото. Він сказав, що не розуміє, хто міг це вчинити.

      Бізнесмен не вважає себе публічною особою. 

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      "Я не знаю, хто це вішав і кому це потрібно. У мене немає ворогів. Навіть контракти в бізнесі не такі значні, щоб був сенс людям, які це зробили, якимось чином ризикувати і йти на такі дії", – зазначив Катющенко.

      Після розголосу ситуації користувачі соцмереж почали поширювати інформацію, що проросійські білборди – помста колишньої дружини бізнесмена, яка є гендиректором медіагрупи, що видає жіночі журнали. Катющенко спростував цю думку та додав, що офіційно вони навіть не розлучились, мають гарні стосунки і виховують сина. 

      До того ж, Катющенко спростував інформацію, що мовляв зараз живе у Москві, куди виїхав у 2014 році.

      У 2013 році я став власником ліцензії фінської компанії на Росію і Україну. Після того, коли почалися ось ці всі події, я поїхав в Україну. Я не займаюся операційним управлінням бізнесу. Я не отримую з цієї компанії ніяких дивідендів, доходів. Зараз йдуть переговори з фінським ліцензіаром про мій вихід,
      – сказав Катющенко.

      Що відомо про ситуацію з проросійськими білбордами у Києві: коротко про головне

      • У середу, 29 січня, в Києві помітили білборди з проросійським написом зображенням підприємця Олега Катющенка.
      • У ніч на 30 січня активісти викликали поліцію. Після нетривалих розмов на місце таки приїхала спеціальна техніка, яка зняла білборди.
      • Вранці заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, що прибрали усі проросійські написи.
      • Правоохоронці встановили трьох осіб, причетних до розклеювання бігбордів. Їх доправили до управління поліції для з'ясування усіх обставин інциденту. Також відкрили кримінальну справу за статтею про самоправство. 
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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Новини політики Російська пропаганда Новини Росії Україна – Росія Скандал
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