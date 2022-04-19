Об этом заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, из-за этого сейчас российские захватчики ищут слабые места в обороне Украины.

К теме Враг хочет окружить украинские войска возле Изюма и Волновахи, – Арестович о наступлении на Востоке

Ни одна попытка россиян продвинуться не удалась, – Арестович

Арестович подтвердил, что пока враг действует по классической схеме военного искусства. Речь идет о кавалерийской тактике, где есть большая мобильность, нанесение более сильных убытков и более высокая позиция над полем боя.

Именно эти "кавалерийские наскоки", которые были в начале полномасштабной войны России против Украины, привели к потерям оккупантов под Киевом, Суммами и Черниговом.

Сейчас он (враг – 24 канал) сосредотачивает силы на том, чтобы осторожно прощупывать нашу оборону, а затем, если находит слабое место сосредотачивать там усилия,

– поделился деталями советник ОП.

Он также отметил, что именно это и россияне пытались сделать в ночь на 19 апреля, однако у них ничего не получилось. "Ни одна попытка продвинуться не удалась, несмотря на их попытки наносить многочисленные артиллерийские авиационные удары по нашим защитникам", – подытожил Арестович.

Новый брифинг Алексея Арестовича об актуальном положении дел на войне: смотрите видео