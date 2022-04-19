Про це заявив радник Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, через це наразі російські загарбники шукають слабкі місця в обороні України.

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Жодна спроба росіян просунутися не вдалася, – Арестович

Арестович підтвердив, що поки ворог діє за класичною схемою військового мистецтва. Мовиться про кавалерійську тактику, де є більша мобільність, завдання сильніших збитків і вища позиція над полем бою.

Саме ці "кавалерійські наскоки", які були на початку повномасштабної війни Росії проти України, призвели до втрат окупантів під Києвом, Сумами й Черніговом.

Зараз він (ворог – 24 канал) зосереджує сили на тому, щоб обережно промацувати нашу оборону, а потім, якщо знаходить слабке місце зосереджувати там зусилля,

– поділився деталями радник ОП.

Він також наголосив на тому, що саме це і росіяни намагались зробити у ніч на 19 квітня, проте у них нічого не вийшло. "Жодна спроба просунутись не вдалася, попри їхні спроби наносити чисельні артилерійські авіаційні удари по наших захисниках", – підсумував Арестович.

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