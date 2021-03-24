Казахстан замело снегом: столица страдает от непогоды – видео
В столицу Казахстана 24 марта пришла непогода – город Нур-Султан страдает от аномальных снегопадов. По словам синоптиков, нынешняя непогода стала одной из крупнейших для конца марта.
Источник:"Радио Свобода. Казахстан"
Спасатели уже объявили штормовое предупреждение для 13 регионов. Тем временем коммунальщики работают в усиленном режиме.
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Непогода наделала бед
Из-за сильных снегопадов выезды из Нур-Султана закрыли, самолеты садились в других аэропортах. Коммунальные службы вывезли из города более 83 тысяч кубометров снега: его убирали 960 машин и более 1700 рабочих.
За минувшие сутки в городе выпало более 26 миллиметров осадков. Это больше месячной нормы на 8 миллиметров. Кроме того, в 13 регионах объявили штормовое предупреждение. Говорится о:
- Нур-Султане;
- Шымкенте;
- Акмолинской области;
- Актюбинской области;
- Атирауськой области;
- Жамбыльской области;
- Карагандинской области;
- Кызылординской области;
- Мангистауской области;
- Павлодарской области;
- Туркестанской области;
- Восточно-Казахстанской области;
- Северо-Казахстанской области.
Также из-за ухудшения погодных условий пришлось закрыть 16 участков автодорог республиканского и 37 участков автодорог областного значения в 5 регионах.
МЧС призывает граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности,
– сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.
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