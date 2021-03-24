В столицу Казахстана 24 марта пришла непогода – город Нур-Султан страдает от аномальных снегопадов. По словам синоптиков, нынешняя непогода стала одной из крупнейших для конца марта.

Спасатели уже объявили штормовое предупреждение для 13 регионов. Тем временем коммунальщики работают в усиленном режиме.

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Непогода наделала бед

Из-за сильных снегопадов выезды из Нур-Султана закрыли, самолеты садились в других аэропортах. Коммунальные службы вывезли из города более 83 тысяч кубометров снега: его убирали 960 машин и более 1700 рабочих.

За минувшие сутки в городе выпало более 26 миллиметров осадков. Это больше месячной нормы на 8 миллиметров. Кроме того, в 13 регионах объявили штормовое предупреждение. Говорится о:

Нур-Султане;

Шымкенте;

Акмолинской области;

Актюбинской области;

Атирауськой области;

Жамбыльской области;

Карагандинской области;

Кызылординской области;

Мангистауской области;

Павлодарской области;

Туркестанской области;

Восточно-Казахстанской области;

Северо-Казахстанской области.

Также из-за ухудшения погодных условий пришлось закрыть 16 участков автодорог республиканского и 37 участков автодорог областного значения в 5 регионах.

МЧС призывает граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности,

– сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

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