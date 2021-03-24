До столиці Казахстану 24 березня прийшла негода – місто Нур-Султан потерпає від аномальних снігопадів. За словами синоптиків, цьогорічна негода стала однією з найбільших для кінця березня.

Рятувальники вже оголосили штормове попередження для 13 регіонів. Тим часом комунальники працюють у посиленому режимі.

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Негода наробила лиха

Через сильні снігопади виїзди з Нур-Султана закрили, літаки сідали в інших аеропортах. Комунальні служби вивезли з міста понад 83 тисяч кубометрів снігу: його прибирали 960 машин і понад 1700 робітників.

За минулу добу в місті випало понад 26 міліметрів опадів. Це більше місячної норми на 8 міліметрів. Крім того, у 13 регіонах оголосили штормове попередження. Мовиться про:

Нур-Султан;

Шимкент;

Акмолинську область;

Актюбінську область;

Атирауську область;

Жамбильську область;

Карагандинську область;

Кизилординську область;

Мангістауську область;

Павлодарську область;

Туркестанську область;

Східно-Казахстанську область;

Північно-Казахстанську область.

Також через погіршення погодних умов довелося закрити 16 ділянок автодоріг республіканського і 37 ділянок автодоріг обласного значення у 5 регіонах.

МНС закликає громадян стежити за змінами погоди. Не нехтуйте повідомленнями про штормове попередження і дотримуйтесь необхідні запобіжні заходи,

– повідомили в пресслужбі Міністерство надзвичайних ситуацій.

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