Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 апреля написал, что поговорил с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. По словам Кулебы, собеседник подтвердил традиционно дружеские отношения между странами.

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"Мы также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций. Он заверил, что Казахстан не предусматривает и не будет предоставлять механизмы уклонения от санкций", – рассказал Кулеба.

Помогал ли Казахстан России

Журналисты "Схем" установили, что банк Казахстана Altyn Bank позволяет россиянам дистанционно делать виртуальные карты международных платежных систем Visa/Mastercard. То есть можно оформить карточку и не выезжать из России.

Таким образом граждане страны-террориста могут платить за зарубежные товары и услуги.

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