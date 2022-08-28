Об этом 24 каналу рассказал координатор мониторинговой группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. Он также отметил, что Казахстан пытается повысить собственный уровень безопасности и обороноспособности.
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Понятно, что оружие, которое отныне производители должны оставить в стране, под усиление обороны Казахстана,
– убежден Машовец.
Напомним, что в прошлом месяце Токаев подписал указ о выделении дополнительных 939,5 миллиона долларов для поддержки оборонного сектора Казахстана. По сравнению с прошлогодним бюджетом в 1,7 миллиарда долларов общие расходы увеличились почти в 1,5 раза.
Казахстан запретил экспорт оружия
В ходе заседания Комиссии по оборонной промышленности рассмотрели временную остановку экспорта вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года. Такое предложение вынесло министерство промышленности и инфраструктурного развития Казахстана.
Следует отметить, что Казахстан производит широкий спектр военного оборудования.
- бронетехнику,
- пулеметы,
- гранаты,
- торпеды,
- бронежилеты, плитоноски и т.д.
Казахстан увеличивает расходы на оборону и оставляет оружие в стране: смотрите видео