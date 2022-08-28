Про це 24 каналу розповів координатор моніторингової групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець. Він також зазначив, що Казахстан намагається підвищити власний рівень безпеки та обороноздатності.

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Зрозуміло, що та зброя, яку відтепер виробники повинні залишити в країні, під на посилення оборони Казахстану,

– переконаний Машовець.

Нагадаємо, що минулого місяця Токаєв підписав указ про виділення додаткових 939,5 мільйона доларів для підтримки оборонного сектору Казахстану. Порівняно з торішнім бюджетом в 1,7 мільярда доларів, загальні витрати збільшилися майже в 1,5 раза.

Казахстан заборонив експорт зброї

Під час засідання Комісії з питань оборонної промисловості розглянули тимчасову зупинку експорту озброєння, військової техніки та продукції військового призначення до кінця серпня 2023 року. Таку пропозицію винесло міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану.

Варто зазначити, що Казахстан виробляє широкий спектр військового обладнання, зокрема:

бронетехніку,

кулемети,

гранати,

торпеди,

бронежилети, плитоноски тощо.

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