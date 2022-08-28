Про це повідомили на офіційному сайті прем'єр-міністра Казахстану Аліхана Смаїлова. Рішення ухвалили на засіданні Комісії з питань оборонної промисловості.

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Казахстан заборонив на рік експорт зброї

Під час засідання Комісії з питань оборонної промисловості розглянули тимчасову зупинку експорту озброєння, військової техніки та продукції військового призначення до кінця серпня 2023 року. Таку пропозицію винесло міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану.

Ця пропозиція була підтримана членами Комісії. Крім того, обговорено плани щодо проведення ревізії юридичних осіб, які мають ліцензії, та внесення змін до Закону "Про дозволи та повідомлення",

– мовиться у повідомленні.

Причини такого рішення влада країни не повідомила. Проте, за інформацією "Радіо Свобода", президент Касим-Жомарт Токаєв нещодавно висловив занепокоєння тим, що на тлі війни росії проти України казахстанська зброя може потрапити в регіональні військові конфлікти.

Влада Казахстану, маючи тісні економічні зв'язки з країною-терористкою, намагається знайти баланс між нею, Україною, Туреччиною та Китаєм. Адже країна побоюється, що геополітичні амбіції кремля можуть поширитися далеко за межі України. Тож початку від повномасштабної війни Казахстан офіційно не підтримав ні москву, ні Київ.

Зауважимо, що Казахстан виробляє широкий спектр військового обладнання, зокрема:

човни,

бронетехніку,

кулемети,

гранати,

торпеди,

захисне спорядження тощо.

Що саме з цього списку країна експортувала, наразі невідомо.

Цікаво! Минулого місяця Токаєв підписав указ про виділення додаткових 939,5 мільйона доларів для підтримки оборонного сектору Казахстану. Порівняно з торішнім бюджетом в 1,7 мільярда доларів, загальні витрати збільшилися майже в 1,5 раза. Окрім цього, 26 серпня мер найбільшого міста країни Алмати заявив, що всі бомбосховища радянських часів для цивільних будуть відновлювати.

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