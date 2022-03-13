Со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Казахстана издание отмечает, что помощь будет направлен самолетом.

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Обработан вопрос поставки гуманитарного груза по маршруту Алматы-Катовице (Польша) воздушным судном. Гуманитарную помощь гражданам Украины направят двумя рейсами 14 и 15 марта из города Алматы,

– говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что общий вес гумпомощи составил 28 тонн. В Украину везут около 17 различных лечебных препаратов, в том числе антибиотики, противовоспалительные и антигипертензивные.

Отметим, что Россия и Казахстан являются давними политическими и экономическими партнерами, поэтому предоставление Украине помощи очень показательно.