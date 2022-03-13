З посиланням на пресслужбу міністерства охорони здоров’я Казахстану видання зазначає, що допомогу надішлють літаком.
Читайте також: Казахська авіакомпанія скасувала рейси до Росії: що сталося
Опрацьоване питання постачання гуманітарного вантажу за маршрутом Алмати-Катовіце (Польща) повітряним судном. Гуманітарну допомогу громадянам України спрямують двома рейсами 14 та 15 березня з міста Алмати,
– йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що загальна вага гумдопомоги склала 28 тонн. До України везуть близько 17 різних лікувальних препаратів, зокрема антибіотики, протизапальні та антигіпертензивні.
Зазначимо, що росія та Казахстан є давніми політичними та економічними партнерами, тому надання Україні допомоги є дуже показовим.