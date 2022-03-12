Авіакомпанія Qazaq Air за Казахстану повідомила про скасування суботнього рейсу до Новосибірська та подальших рейсів у Росію.

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Казахська авіакомпанія скасувала рейси у Росію

У Qazaq Air заявили, що це рішення було ухвалено після того, як авіакомпанія отримала повідомлення від страхової організації про ненадання страхування на території Росії та в її повітряному просторі.

У зв'язку з цим казахська авіакомпанія не може продовжувати літати у Росії до розв'язання цього питання. У Qazaq Air наголосили, що компанія буде виконувати усі вимоги щодо гарантування безпеки польотів відповідно до казахстанських та міжнародних стандартів.

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