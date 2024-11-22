Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали.

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Казахстан усиливает меры безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и силовикам срочно принять усилить меры безопасности на военных и гражданских объектах. Такое решение он принял после того, как Владимир Путин выступил с заявлением-угрозой 21 ноября.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю Администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины,

– сообщил пресс-секретарь Токаева.

Кроме того, президент Казахстана держит этот вопрос на личном контроле. Токаев подчеркнул, что главная цель государства – сохранить стабильность, спокойствие и законность.

В то же время пресс-секретарь Токаева добавил, что Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о "прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров".