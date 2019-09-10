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      Казахстан и Кыргызстан жалуются на Россию: мешает торговать с Украиной

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      Казахстан и Кыргызстан недовольны Россией, которая ограничивает транзит угля в Украину
      Казахстан и Кыргызстан недовольны Россией, которая ограничивает транзит угля в Украину / mind.ua

      Казахстан и Кыргызстан обвинили Россию в том, что она квотирует поставки угля в Украину. Спор может закончиться началом формального расследования против России в Евразийской экономической комиссии.

      Обвинения связаны с тем, что эти страны транзитируют свой уголь через Россию, которая поставляет его в Украину только по специальному разрешению, сообщает "Коммерсант".

      Интересно: Выгоднее покупать уголь в США, чем оплачивать работу украинских шахт, – Фурса

      Евразийская экономическая комиссия просит Казахстан и Кыргызстан предоставить информацию о расходах, с которыми они сталкиваются при транзите угля в Украину через территорию России.

      В своих жалобах государства отмечают, что у казахстанского бизнеса нет информации о том, на основании каких норм международного права, союзных договоров и соглашений министерство экономики России квотирует угольный экспорт.

      Потери понес и Кыргызстан, чей товарооборот с Украиной с июня сократился на 50%. Начальник главного управления экономической интеграции Минэкономики Белоруссии Алексей Мацевило также назвал действия России неправомерными.

      Что известно о Евразийской экономической комиссии?
      ЕАЭС – это экономический союз, созданный в 2014 году. В него вошли Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан.

      На базе ЕАЭС создана Евразийская экономическая комиссия. Она состоит из совета и коллегии. В совет входят по одному вицепремьеру от правительства каждой страны, в состав коллегии по три представителя каждой стороны.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Киргизстан Угольная промышленность Новости Казахстана
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