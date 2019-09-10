Казахстан і Киргизстан скаржаться на Росію: заважає торгувати з Україною

Казахстан та Киргизстан звинуватили Росію в тому, що вона квотує постачання вугілля в Україну. Суперечка може закінчитися початком формального розслідування проти Росії в Євразійській економічній комісії.

Звинувачення пов'язані з тим, що ці країни транзитують своє вугілля через Росію, яка постачає його в Україну тільки за спеціальним дозволом, повідомляє "Комерсант".

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Євразійська економічна комісія просить Казахстан і Киргизстан надати інформацію про витрати, з якими вони зіштовхуються при транзиті вугілля в Україну через територію Росії.

У своїх скаргах держави зазначають, що у казахстанського бізнесу немає інформації про те, на підставі яких норм міжнародного права, союзних договорів і угод міністерство економіки Росії квотує вугільний експорт.

Втрати поніс і Киргизстан, чий товарообіг з Україною з червня скоротився на 50%. Начальник головного управління економічної інтеграції Мінекономіки Білорусії Олексій Мацевило також назвав дії Росії неправомірними.

Що відомо про Євразійську економічну комісію?ЄЕАС – це економічний союз, створений у 2014 році. До нього увійшли Росія, Казахстан, Білорусь, Вірменія та Киргизстан.



На базі ЄЕАС створено Євразійську економічну комісію. Вона складається з ради та колегії. До ради входять по одному віцепрем'єру від уряду кожної країни, до складу колегії — по три представника кожної сторони.