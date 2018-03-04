Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия

Республика Казахстан подписала договор о запрещении ядерного оружия. На вооружении страны стоял четвертый по величине ядерный арсенал в мире.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

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"Договор был подписан Постоянным Представителем Казахстана при ООН Кайратом Умаровым в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Указом Президента Нурсултана Назарбаева № 617 от 9 января 2018 года", – отмечается в сообщении.

Президент Казахстана Н. Назарбаев отметил, что ядерные державы несут высочайшую ответственность перед человечеством по предотвращению ядерной катастрофы.

"Именно крупнейшие ядерные державы должны быть во главе борьбы за безъядерный мир, показать пример сокращения оружия массового уничтожения. Это не значит, что другие страны должны оставаться в стороне, и от них мало что зависит. С другой стороны, если крупные ядерные государства будут настаивать на сохранении своего ядерного статуса и совершенствовать своё вооружение, при этом запрещая приобретать ядерной оружие другим странам, это не приведет к положительным результатам. Поэтому я призываю прилагать совместные усилия в этом направлении", – заявил Н. Назарбаев.