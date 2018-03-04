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Казахстан підписав Договір про заборону ядерної зброї

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Казахстан підписав Договір про заборону ядерної зброї
Казахстан підписав Договір про заборону ядерної зброї / mfa.gov.kz

Республіка Казахстан підписала договір про заборону ядерної зброї. На озброєнні країни стояв четвертий за величиною ядерний арсенал у світі.

Про це інформує прес-служба Міністерства закордонних справ Казахстану.

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"Договір був підписаний Постійним Представником Казахстану при ООН Кайратом Умаровим відповідно до повноважень, наданих йому Указом Президента Нурсултана Назарбаєва № 617 від 9 січня 2018 року", – зазначається в повідомленні.

Президент Казахстану Н. Назарбаєв зазначив, що ядерні держави несуть найвищу відповідальність перед людством щодо запобігання ядерної катастрофи.

"Саме найбільші ядерні держави повинні бути на чолі боротьби за без'ядерний світ, показати приклад скорочення зброї масового знищення. Це не означає, що інші країни повинні залишатися осторонь, і що від них мало що залежить. З іншого боку, якщо великі ядерні держави наполягатимуть на збереженні свого ядерного статусу і вдосконалювати свої озброєння, при цьому забороняючи набувати ядерної зброї іншим країнам, це не призведе до позитивних результатів. Тому я закликаю докладати спільні зусилля в цьому напрямку", – заявив Н. Назарбаєв.

Теги: Новини політики Ядерна безпека Новини Казахстану
Джерело: 24 Канал
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