Решения об ограничениях вступили в силу 6 января. В то время как режим чрезвычайного положения был введен 5 января.

Важно Войска ОДКБ, зачистка, тысяча пострадавших: что известно о масштабных протестах в Казахстане

Стоит напомнить, что чрезвычайное положение было введено из-за беспорядков на всей территории Казахстана. Оно будет действовать по меньшей мере до 19 января 2022 года. Кроме того, с 23:00 до 7:00 был введен комендантский час с ограничением передвижения транспорта.

Что предусматривает чрезвычайное положение и комендантский час

Ужесточение охраны объектов стратегического значения, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность людей и функционирования транспорта. Охрану общественного порядка;

Ограничение передвижения граждан и транспорта. При необходимости – проверка документов, удостоверяющих личность;

Ограничение на въезд и выезд из Алматы; Запрет проведения массовых мероприятий (спортивных, культурных и т.п.); Запрет продажи оружия, боеприпасов, взрывчатки, специальных средств, ядовитых веществ.

Особый режим обращения лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, этилового спирта и алкоголя.

Временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических – еще и боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

Протесты в Казахстане: главное

Массовые акции начались в Казахстане 3 января с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но через несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация стремительно развивается: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением свето-шумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных построек. В Алматы с утра 6 января начали зачистку от митингующих. На площади продолжаются перестрелки, а людей просят оставаться в безопасном месте.

Протесты в Казахстане набрали новых оборотов: смотрите видео