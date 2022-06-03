В эфире единого телемарафона генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что Тарас Козак сбежал из Украины зимой 2021 года, сообщает 24 канал.

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Она считает, что она уже не вернется в Украину, если не будет экстрадиции.

Они вдвоем по этому делу. Он (Казак – 24 канал) как уехал в 2021 году, так и не возвращался в Украину. Думаю, что уже не вернется, если не будет экстрадиции,

– рассказала она.

Как казака можно привлечь к ответственности

По словам Венедиктовой, скорее всего, прокуратуре приходится привлекать Козака к ответственности в заочном порядке. Пока информации о том, где он находится, нет. Но, скорее всего, Казак скрывается в России.

Если его нет в государстве, это не значит, что правосудие должно о нем забыть. Ни в коем случае. Надо двигаться заочным способом, надо привлекать к ответственности и в зависимости от того, что скажет суд, будем смотреть,

– сказала Венедиктова.

Она заметила, что если Козак решил спрятаться в России, то его постигнет такая же участь, как Януковича – Россия буквально станет для него тюрьмой, ведь он будет невыездным оттуда.