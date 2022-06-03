В ефірі єдиного телемарафону генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що Тарас Козак втік з України взимку 2021 року, повідомляє 24 канал.

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Вона вважає, що він вже не повернеться в Україну, якщо не буде екстрадиції.

Вони вдвох у цій справі. Він (Козак – 24 канал) як виїхав у 2021 році, так і не повертався в Україну. Думаю, що вже й не повернеться, якщо не буде екстрадиції,

– розповіла вона.

Як Козака можна притягнути до відповідальності

За словами Венедіктової, скоріше за все прокуратурі доводиться притягувати Козака до відповідальності в заочному порядку. Наразі інформації про те, де він перебуває, немає. Але, скоріше за все, Козак ховається в Росії.

Якщо його немає в державі, це не означає, що правосуддя має про нього забути. В жодному разі. Треба рухатися в заочний спосіб, треба притягати до відповідальності і залежно від того, що скаже суд, будемо дивитися,

– сказала Венедіктова.

Вона зауважила, що якщо Козак вирішив заховатися у Росії, то його спіткає така ж доля, як Януковича – Росія буквально стане для нього тюрмою, адже він буде невиїзний звідти.

У чому звинувачують Медведчука та Козака

Загалом проти Віктора Медведчука відкрито 4 справи: про держзраду, вугільна справа, справа про так звану "трубу Медведчука" та ще одна справа, подробиці якої поки що не розголошують.

Тарас Козак фігурує у справі про держзраду, а саме про замах на розграбування національних цінностей.

У цій справі Медведчука та Козака обвинувачують у тому, вони незаконно видобували нафту й газ в шельфі Чорного моря в районі окупованого Росією Криму.

Наразі Медведчук перебуває під вартою, а Тарас Козак – у розшуку.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Медведчук втік з-під домашнього арешту, але 12 квітня його затримали співробітники СБУ. Згодом Личаківський районний суд Львова заарештував кума Путіна без права на заставу.

Що стосується Козака, то у лютому 2021 року РНБО наклало на нього санкції (а також на Медведчука та Оксану Марченко) за продаж нафтопродуктів терористичним організаціям Л/ДНР.

У травні того ж року Козаку та Медведчуку повідомили про підозру у держзраді, а СБУ отримала дозвіл від Печерського суду на затримання Козака. У липні 2021 року суд заарештував майно Козака у рамках розслідування щодо підозри у державній зраді.

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