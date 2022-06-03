Про це заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова в етері марафону єдиних новин 3 червня. 24 канал передає деталі.
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Венедіктова про справу проти Медведчука
Затриманий Віктор Медведчук пішов на співпрацю зі слідством у справі проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Ірина Венедіктова пояснила, що це не передбачатиме жодних пом'якшувальних обставин у справі проти самого кума Путіна, в якій його звинувачують у державній зраді.
Ніякого пом'якшення не буде. 15 років передбаченого покарання – це лише тому, що справа була відкрита ще до того, як вступив у дію новий закон. Зараз це була б зовсім інша міра покарання,
– прокоментувала генеральна прокурорка.
Венедіктова додала, що співпраця Медведчука зі слідством у справі проти Порошенка – це його власна воля. "У ньому прокинувся "свідомий громадянин", і він, як "свідомий громадянин", надав додаткові покази", – зауважила генеральна прокурорка.
До слова, посадовиця розповіла, що наразі Офіс генпрокурора у справі про державну зраду Медведчука працює над встановленням і перевіркою інших фактів злочинів у межах кримінального провадження, зокрема встановленням нових фігурантів та перевіркою тієї інформації, що вже міститься у справі.
"Щойно буде щось таке, про що можна буде говорити й це не зашкодить слідству, ми обов'язково про це повідомимо", – підсумувала Венедіктова.
Медведчука звинувачують у державній зраді: коротко
- 12 квітня стало відомо, що Віктора Медведчука затримали завдяки успішній спецоперації співробітників СБУ. Він втік з-під домашнього арешту ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Раніше йому висунули звинувачення у державній зраді у так званій "вугільній справі" та фінансуванні тероризму.
- Згодом Личаківський районний суд Львова заарештував кума Путіна без права на заставу.
- Наприкінці квітня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Медведчук почав давати свідчення не лише про свою діяльність, але й покази проти всіх своїх бізнес-партнерів. Справа активно розвивається.
- Україна розглядала можливість обміняти затриманого кума Путіна на захисників й цивільних з "Азовсталі", втім Кремль відмовився це робити.
- Згодом стало відомо, що Медведчук почав давати свідчення, у яких розповів про роль Петра Порошенка у так званій "вугільній справі" та роботу злочинної схеми, яка діяла в Україні.
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