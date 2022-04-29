Про це розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю. Він зазначив, що протягом останніх 8 років Медведчука "брендували", як впливову людину в російському політикумі.

Цікаво У хатньої робітниці Медведчука вилучили майже пів мільйона доларів та 87 тисяч євро

Медведчук Росії практично не потрібен – Подоляк

Як з'ясувалось, Медведчук Росії практично не потрібен. Тобто вони хотіли б його взяти, аби поставити певні питання – куди гроші пішли? Для них зараз важливість "зламати" Маріуполь – набагато вища, аніж Медведчук,

– пояснив Подоляк.

З пропагандистської точки зору, можлива перемога над "Азовом" – значно важливіша, аніж шанс забрати Медведчука чи будь-кого іншого. Подоляк зауважив: Росія взагалі не цінує людські життя, це видно по їхніх втратах у живій силі.

На столі переговорів пропозиція з Медведчуком залишається

Проте радник голови ОП наголосив: пропозиція з обміном Медведчука досі залишається на столі переговорів. Проте з реакції Москви вже видно, що це їм не дуже нецікаво.

Можливий обмін Медведчука: що відомо

Одразу після повномасштабного вторгнення Росії Медведчук втік з-під домашнього арешту.

12 квітня лідера ОПЗЖ затримали співробітники СБУ. Він намагався втекти до Придністров'я.

Згодом сам Медведчук звернувся у відео до президентів Росії та України з пропозицією обміняти себе на захисників Маріуполя.

У Кремлі довго не реагували на цю пропозицію, проте згодом повідомили, що у цьому не зацікавлені.

Дивіться звернення Медведчука щодо можливого обміну: