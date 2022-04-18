Відповідне звернення опублікувала Служба безпеки України. Раніше кума Путіна затримали на кордоні, коли він хотів втекти за межі держави.

До теми Він ще не все розповів, – Арестович у своєму стилі описав, як справи у Медведчука

Гуманітарна катастрофа й заблоковане місто

Як зазначає СБУ, Медведчук сказав, що люди перебувають у заблокованому місті, не маючи безпечного виходу через гуманітарні коридори.

Агресія Росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять мирне населення, блокують доставку в місто гуманітарної допомоги, примусово вивозять українців на територію Росії і свідомо руйнують місто,

– наголосили в Службі безпеки.

Також в установі кажуть, що у заблокованому Маріуполі залишаються, за різними даними, близько 120 тисяч мирних жителів. Водночас у місті ведуть боротьбу бійці полку "Азов" та 36-ої бригади морської піхоти.

Звернення Медведчука: дивіться відео