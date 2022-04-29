Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью. Он отметил, что за последние 8 лет Медведчука "брендировали", как влиятельного человека в российском политикуме.

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Медведчук России практически не нужен – Подоляк

Как выяснилось, Медведчук России практически не нужен. То есть, они хотели бы его взять, чтобы задать определенные вопросы – куда деньги пошли? Для них сейчас важность "сломать" Мариуполь – гораздо выше, чем Медведчук,

– объяснил Подоляк.

С пропагандистской точки зрения, возможная победа над "Азовом" – важнее, чем шанс забрать Медведчука или любого другого. Подоляк отметил, что Россия вообще не ценит человеческие жизни, это видно по их потерям в живой силе.

На столе переговоров предложение с Медведчуком остается

Однако советник главы ОП подчеркнул: предложение с обменом Медведчука до сих пор остается на столе переговоров. Однако по реакции Москвы уже видно, что это им не очень-то неинтересно.

Возможен обмен Медведчука: что известно

Сразу после полномасштабного вторжения России Медведчук скрылся из-под домашнего ареста.

12 апреля лидер ОПЗЖ был задержан сотрудниками СБУ. Он пытался бежать в Приднестровье.

Впоследствии сам Медведчук обратился в видео к президентам России и Украины с предложением обменять себя на защитников Мариуполя.

В Кремле долго не реагировали на это предложение, однако впоследствии сообщили, что в этом не заинтересованы.

Смотрите обращение Медведчука о возможном обмене: