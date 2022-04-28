За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, правоохоронці провели обшук в помешканні жінки. Там знайшли величезну кількість доларів та євро.

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Багато-багато "зелені"

У звичайної хатньої робітниці знайшли вдома 467 тисяч доларів та 87 тисяч євро.

Обшук був санкціонований судом. Його провели в межах кримінального провадження, яке порушили проти Віктора Медведчука, про фінансування дій, вчинених з метою насильницького захоплення влади, повалення конституційного ладу, зміни меж територій або державного кордону України.

Венедіктова жартує, що жінці, мабуть, серйозно пощастило потрапити на таку роботу.

І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони – а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя. Так, вона така: корислива, везуча, продумана, сучасна хатня робітниця Медведчука, – пише генпрокурорка.

Додамо, яхту Royal Romance Віктора Медведчука, яка на початку березня арештували в Хорватії та передали для Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та менеджменту активами, збираються виставити на продаж. Усі гроші спрямують в український бюджет. Приблизна ціна яхти – аж 200 мільйонів доларів.