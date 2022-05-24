По его словам, Медведчук был необходим Федеральной службе безопасности, а именно департаменту оперативной информации, чтобы списывать на него средства.

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"Вот одна из главных причин, почему ФСБ очень сильно во время последних подготовительных этапов выступала за начало активных боевых действий. Потому что у них внутри встал вопрос: на что годами тратились средства? И нужно было давать ответ", – пояснил Кирилл Буданов.

Какая ситуация с Казаком и Сурковым

Известно, что до 24 февраля 2022 переговорами с Украиной занимался Дмитрий Козак, с которым Медведчук был в хороших отношениях.

Однако теперь, как отметил Кирилл Буданов, Козака и Суркова были полностью устранены. Сейчас этим процессом занимается замглавы администрации президента России Кириенко.

"Это сейчас один из основных, скажем так, игроков политического уровня по событиям, развивающимся на территории нашего государства", – добавил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины.

Последние новости о Викторе Медведчуке

Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста еще в начале полномасштабной войны и скрывался от правоохранителей. Однако, благодаря усилиям сотрудников СБУ , его удалось найти и задержать.

Глава СБУ Иван Баканов поблагодарил следователей и контрразведчиков, доказавших свой профессионализм, выполняя поручения украинского лидера Зеленского.

Баканов обратился к пророссийским предателям и агентам спецслужб России. Глава СБУ подчеркнул, что у их преступлений нет ни одного срока давности. По словам Баканова, нет на свете тайников, где предателей не найдут.

Виктор Медведчук дал показания в СБУ , подтверждающие, что бывший президент Петр Порошенко организовывал бизнес-схемы, которые могли навредить Украине.

Украина ведет переговоры с Россией об обмене Виктора Медведчука на защитников "Азовстали" . Именно это заставило кума Путина заговорить и дать показания против Петра Порошенко.

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