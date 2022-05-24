За його словами, Медведчук був потрібен Федеральній службі безпеки, а саме департаменту оперативної інформації, щоб списувати на нього кошти.

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"Оце одна з головних причин, чому ФСБ дуже сильно під час останніх підготовчих етапів виступала за початок активних бойових дій. Бо у них всередині стало питання: на що роками витрачалися кошти? І треба було давати відповідь", – пояснив Кирило Буданов.

Яка ситуація з Козаком та Сурковим

Відомо, що до 24 лютого 2022 року переговорами з Україною займався Дмитро Козак, з яким Медведчук був у хороших стосунках.

Проте тепер, як зазначив Кирило Буданов, Козака та Суркова повністю усунули. Зараз цим процесом займається заступник голови адміністрації президента Росії Кирієнко.

"Це наразі один з основних, скажімо так, гравців політичного рівня по подіях, які розвиваються на території нашої держави", – додав начальник Головного управління розвідки Міноборони України.

Останні новини щодо Віктора Медведчука

Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту ще на початку повномасштабної війни та переховувався від правоохоронців. Однак завдяки зусиллям співробітників СБУ його вдалося знайти та затримати.

Глава СБУ Іван Баканов подякував слідчим та контррозвідникам, які довели свій професіоналізм, виконуючи доручення українського лідера Зеленського.

Баканов звернувся до проросійських запроданців та агентів спецслужб Росії. Глава СБУ наголосив, що їхні злочини не мають жодного строку давності. За словами Баканова, немає на світі схованок, де зрадників не знайдуть.

Віктор Медведчук дав свідчення в СБУ, які підтверджують, що колишній президент Петро Порошенко організовував бізнесові схеми, які могли нашкодити Україні.

Україна веде перемовини з Росією про обмін Віктора Медведчука на захисників "Азовсталі". Саме це змусило кума Путіна заговорити та дати свідчення проти Петра Порошенка.

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