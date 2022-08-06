Об этом для 24 канала рассказал блогер и журналист Денис Казанский. Он отметил, что российские убийцы публикуют объявление о том, что можно пойти воевать за деньги.

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"Однако такого, чтобы на улицах ловили, нет. Думаю, это происходит просто из-за того, что там не существует просто этих структур, которые могли бы проводить мобилизацию", – отметил Казанский.

Некого мобилизовать

По словам Казанского, даже если взять разрушенный Мариуполь, неизвестно, сколько людей там есть. Дома уничтожили и люди живут во дворах. В городе не существует военкоматов или списков для мужчин.

Например, Северодонецк – пустой город, где примерно 10% населения осталось. Там уже некого мобилизовать. Есть частные случаи, но это не системно,

– отметил Казанский.

Местные недовольны

Блогер сообщил, что отсутствие мобилизации на новых захваченных территориях является причиной недовольства и большого несогласия людей, живущих на оккупированных территориях с 2014 года.

"Они говорят: "Что это такое, мы же их освободили, это же республика. Оказывается, что их не отправляют на пушечное мясо, а нас отправляют? А почему так". Я уже видел сообщения жителей Алчевска, которые возмущаются, что на алчевском металлургическом заводе местных мобилизуют, а вместо них берут на работу оставшихся без работы беженцев из Мариуполя", – рассказал Казанский.

Он сказал, что россияне создали совершенно бесчеловечный режим. Захватчики строят концлагерь, где людей не считают людьми.

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Сколько украинцев мобилизовали россияне

Правозащитник Павел Лысянский рассказал, что в росармию силой мобилизовали более 100 тысяч украинцев с временно оккупированных территорий. Однако не все воюют на передовой часть занимается логистикой и укреплением линии обороны. Лисянский отметил, что принудительно мобилизованные в ряды оккупантов должны сдаваться в плен.

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