Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как действия местного населения помогают украинской армии, сообщает 24 канал.

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"Сам факт устойчивости местного населения, развернувшего партизанскую войну, акты общественного неповиновения в захваченных городах и регионах, сам факт, что держатся города-миллионники – это все замедляет врага", – рассказал Арестович.

Остановка врага позволяет украинским военным более эффектно воевать против него.

"Сейчас борьба идет за каждую минуту. Любое действие, способное остановить врага и оттянуть реализацию его замысла еще на минуту, играет нам на пользу. Потому что вся ситуация в мире благодаря санкциям, благодаря реакции международного сообщества сложилась так, что помощь нам увеличивается ежеминутно, а враг ежеминутно теряет шансы, ресурсы, темпы. И, в конечном счете, это ведет к срывам его планов стратегически наступательной операции, которую они задействовали против Украины", – отметил Арестович.

"Таким образом, каждая минута, которую мы продержались, ведет нас к победе, а их – к поражению. А поскольку мы не только обороняемся, но и атакуем, то ситуация становится лучше для нас и плохой для них", – подытожил Арестович.

Стоит отметить, по состоянию на утро 3 марта украинской армией было уничтожено около 9 тысяч оккупантов. При этом подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Среди прочих потерь – 217 танков и 900 боевых бронированных машин.