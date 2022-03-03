Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, як дії місцевого населення допомагають українській армії, повідомляє 24 канал.

"Сам факт стійкості місцевого населення, яке розгорнуло партизанську війну, акти громадської непокори в захоплених містах та регіонах, сам факт, що тримаються міста-мільйонники – це все уповільнює ворога", – розповів Арестович.

Читайте також Ця тактика немає ніякого сенсу, – Арестович про нічні удари по Києву, Харкову і Житомиру

Зупинення ворога дає можливість українським військовим більш ефектно воювати проти нього.

"Зараз боротьба йде за кожну хвилину. Будь-яка дія, яка здатна зупинити ворога і відтягнути реалізацію його задуму ще на хвилину, грає нам на користь. Тому що вся ситуація у світі завдяки санкціям, завдяки реакції міжнародного співтовариства склалася так, що допомога нам збільшується щохвилини, а ворог щохвилини втрачає шанси, ресурси, темпи. і, зрештою, це веде до зривів його планів стратегічно-наступальної операції, яку вони задіяли проти України", – зазначив Арестович.

"Таким чином кожна хвилина, яку ми протрималися, веде нас до перемоги, а їх – до поразки. А оскільки ми не лише обороняємося, але й атакуємо, то ситуація стає кращою для нас і поганою для них", – підсумував Арестович.

Варто зазначити, зо станом на ранок 3 березня українською армією було знищено близько 9 тисяч окупантів. При цьому підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Серед інших втрат – 217 танків та 900 бойових броньованих машин.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми – зараз найшвидші. Цілодобово!