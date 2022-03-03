Окупант намагається залякати місцевих
Арестович сказав, що від ударів окупанта потерпають Київ, Харків та Житомир, повідомляє 24 канал.
До теми У Харкові ворог пробує просуватися, але зазнав катастрофічних втрат, – Арестович
"Вночі противник наносив ракетні та авіаційні удари по містах України. Зокрема, по Києву, Харкову, Житомиру", – заявив радник голови Офісу президента.
Він пояснив, що тактика ворога з військової точки зору – немає ніякого сенсу. За його словами, своїми діями окупант намагається залякати місцевих.
Це чисте залякування місцевих мешканців. Намагання зламати нас психологічно. Єдина добра й гарна відповідь на це питання – не ламатися і триматися. Кожен з нас солдат, кожен з нас воює на своєму місці,
– сказав Арестович.
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