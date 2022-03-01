Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова записала видеообращение, в котором проинформировала о приоритетах работы ведомства в военное время.

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Весь мир знает о преступлениях Путина

Каждая ракета, запущенная путинскими генералами по Киеву, Харькову, Ахтырке, Василькову, Чернигову, Херсону, Мариуполю, Николаеву, Сумам – это ваш приговор,

– обратилась Венедиктова к агрессору.

Она подчеркнула, что о преступлениях Путина и его режиме знает Украина, Россия и весь мир.

Генпрокурор добавила, что надежды есть не только на Международный уголовный суд. "С нами уже работают более 500 экспертов с опытом в международных трибуналах, специалистов по расследованию военных преступлений и военных аналитиков и их будет больше и больше, благодаря нашим партнерам", – уточнила она.

Но основное бремя расследования возлагается на национальные органы правосудия и правопорядка. Поэтому на прокуроров и следователей сейчас большая ответственность за документирование военных преступлений и преступлений против человечности в условиях военных действий.

Офис генпрокурора сообщил россиянам о подозрениях

По состоянию на сейчас Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны таким российским чиновникам:

министру обороны и начальнику генерального штаба,

главнокомандующему нацгвардии,

директору службы внешней разведки,

председателю совета федерации,

директору ФСБ,

министру внутренних дел,

заместителю председателя Совбеза,

председателю госдумы федерального собрания,

полномочному представителю президента России в Центральном федеральном округе.

Они объявлены в розыск. В суд направляются ходатайства об их аресте.

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