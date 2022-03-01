Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова записала відеозвернення, в якому проінформувала про пріоритети роботи відомства у воєнний час. Вона також зазначила, що ворог нестиме відповідальність за скоєне.
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Увесь світ знає про злочини Путіна
Кожна ракета, пущена путінськими генералами по Києву, Харкову, Охтирці, Василькову, Чернігову, Херсону, Маріуполю, Миколаєву, Сумам – це ваш вирок,
– звернулася Венедіктова до агресора.
Вона наголосила, що про злочини Путіна та його режиму знає Україна, Росія та весь світ.
Генпрокурорка додала, що сподівання є не лише на Міжнародний кримінальний суд. "З нами вже працюють до 500 експертів з досвідом у міжнародних трибуналах, фахівців із розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків і їх буде більше і більше, дякуючи нашим партнерам", – уточнила вона.
Але основний тягар розслідування покладається на національні органи правосуддя та правопорядку. Тому на прокурорів та слідчих зараз велика відповідальність за документування воєнних злочинів і злочинів проти людяності в умовах військових дій.
Офіс генпрокурора повідомив росіянам про підозри
Станом на зараз Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни таким російським посадовцям:
- міністру оборони та начальнику генерального штабу,
- головнокомандувачу нацгвардії,
- директору служби зовнішньої розвідки,
- голові ради федерації,
- директору ФСБ,
- міністру внутрішніх справ,
- заступнику голови радбезу,
- голові держдуми федеральних зборів,
- повноважному представнику президента Росії у центральному федеральному окрузі Усіх.
Їх оголошено в розшук. До суду скеровуються клопотання про їх арешт.
Звернення Ірини Венедіктової: дивіться відео
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