Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова записала відеозвернення, в якому проінформувала про пріоритети роботи відомства у воєнний час. Вона також зазначила, що ворог нестиме відповідальність за скоєне.

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Увесь світ знає про злочини Путіна

Кожна ракета, пущена путінськими генералами по Києву, Харкову, Охтирці, Василькову, Чернігову, Херсону, Маріуполю, Миколаєву, Сумам – це ваш вирок,

– звернулася Венедіктова до агресора.

Вона наголосила, що про злочини Путіна та його режиму знає Україна, Росія та весь світ.

Генпрокурорка додала, що сподівання є не лише на Міжнародний кримінальний суд. "З нами вже працюють до 500 експертів з досвідом у міжнародних трибуналах, фахівців із розслідування воєнних злочинів та військових аналітиків і їх буде більше і більше, дякуючи нашим партнерам", – уточнила вона.

Але основний тягар розслідування покладається на національні органи правосуддя та правопорядку. Тому на прокурорів та слідчих зараз велика відповідальність за документування воєнних злочинів і злочинів проти людяності в умовах військових дій.

Офіс генпрокурора повідомив росіянам про підозри

Станом на зараз Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни таким російським посадовцям:

міністру оборони та начальнику генерального штабу,

головнокомандувачу нацгвардії,

директору служби зовнішньої розвідки,

голові ради федерації,

директору ФСБ,

міністру внутрішніх справ,

заступнику голови радбезу,

голові держдуми федеральних зборів,

повноважному представнику президента Росії у центральному федеральному окрузі Усіх.

Їх оголошено в розшук. До суду скеровуються клопотання про їх арешт.

Звернення Ірини Венедіктової: дивіться відео

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