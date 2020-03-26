Каждая неделя – очень дорогая: сколько потеряет Украина за время карантина

В Украине во время пандемии в бюджете есть запасы, которые можно сокращать: это деньги для инфраструктурных проектов и субвенции на социально-экономическое развитие. Кроме того, стоит думать не только о сокращении бюджетных расходов, но и об их переносе на вторую половину года. В общем, за время крантина Украина может потерять 5% ВВП.

Перенос на вторую половину года необходим ввиду то, что пока не до конца понятно, какой будет масштаб влияния эпидемии на экономику Украины. Об этом заявил директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в комментарии 24 канала.

Важно Как карантин повлияет на украинскую экономику: прогноз бизнеса

По его словам, может возникнуть ситуация, когда государство все таки сможет себе позволить финансировать в большей степени расходы во второй половине года, если восстановление экономики будет относительно быстрым.

Вышлинский подчеркнул: хотелось бы, чтобы правительство в большей степени опиралось на данные во время принятия решений по карантину и, возможно, пересмотрело его продолжительность в сторону сокращения.

Каждая неделя является чрезвычайно дорогой. Если уже по принятому решению карантин продлится 35 дней, это более чем 1/8 часть года. Даже, если не смотреть на мировой финансовый кризис, это уже дает сокращение 5% ВВП. Соответственно, это дает еще большее сокращение доходов. У нас ВВП составляет примерно 3 триллиона гривен на сегодня. Соответственно 5% – это 150 миллиардов гривен. Перераспределение через бюджет составляет сейчас примерно 40%, то есть соответственно это 60 миллиардов гривен потерь,

– пояснил Вышлинский.

Что такое ВВП?

Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.

Также Вышлинский заверил, что в бюджете есть запасы, которые можно сейчас сокращать: