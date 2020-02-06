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      Каждое третье яйцо в Украине поставляется агрохолдингом "Авангард"

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      Каждое третье яйцо в украинские магазины поставляется агрохолдингом "Авангард". Качественной продукцией потребителей обеспечивают два крупнейших в Европе птицекомплекса – "Авис" на Хмельнитчине и "Чернобаевское" в Херсонской области.

      Высокий уровень автоматизации позволяет одновременно ухаживать за более одиннадцатью миллионами кур-несушек. Но несмотря на налоговую отчетность и юридический адрес правоохранители в очередной раз открывают уголовные дела из-за того, что птицефабрик якобы и не существует, говорят в компании.

      "Мы были очень удивлены подозрениями правоохранительных органов в том, что этой фабрики не существует, потому что это одно из крупнейших таких профильных производств не только в Украине, но и Евразии. Это наша гордость, это высокотехнологичное производство. Это очень важное предприятие для региона, как налогоплательщик, это хороший работодатель. Люди получают достойные зарплаты", – рассказал руководитель отдела по связям с общественностью агрохолдинга "Авангард" Евгений Манженко.

      "Строительство проводилось до 2013 года. Птичники оборудованы, все системы автоматизированы, микроклимат у нас работает в автоматическом режиме. На сегодняшний день мы поставляем нашу продукцию в маркеты, локальные сети территории Украины, а также экспортируем яйца за границу", – сказал директор птицефабрики "Авис "агрохолдинга" Авангард "Николай Лактионов.

      Крупнейшая птицефабрика Украины, с полным циклом производства, известная как производитель куриных яиц ТМ "Квочка". Благодаря строгому контролю еще на стадии образования яйца в организме курицы, продукт тщательно проверяют на соответствие сертификату Халяль.

      "Каждый день осуществляется клинический осмотр кур, выполняются все схемы прививок, птица прививается, большой штат ветеринарный, осматривают клинически, как она себя чувствует, принимает ли она корм, пьет ли она воду, производительность, отход из птичника за день птицы", – пояснила главный ветеринарный врач птицефабрики "Авис" агрохолдинга "Авангард" Наталья Ткачук.

      В целом, агрохолдинг "Авангард", который входит в Группу компаний "Укрлендфарминг", ежегодно производит около трех с половиной миллиардов яиц. Здесь работает более 27 тысяч украинцев, которые обеспечивают качественной продукцией потребителей более 40 стран мира.

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      Теги: Укрлендфарминг
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