Кожне третє яйце в Україні постачається агрохолдингом "Авангард"

Кожне третє яйце в українські магазини постачається агрохолдингом "Авангард". Якісною продукцією споживачів забезпечують два найбільших у Європі птахомоплекси – "Авіс", що на Хмельниччині та "Чорнобаївське" в Херсонській області.

Високий рівень автоматизації дозволяє одночасно доглядати за понад одинадцятьма мільйонами курей-несучок. Та попри податкову звітність та юридичну адресу правоохоронці вкотре відкривають кримінальні справи через те, що птахофабрик начебто і не існує, кажуть у компанії.

"Ми були дуже здивовані підозрами правоохоронних органів в тому, що цієї фабрики не існує, тому що це одне з найбільших таких профільних виробництв не тільки в Україні, а й Євразії. Це наша гордість, це високотехнологічне виробництво. Це дуже важливе підприємство для регіону, як платник податків, це хороший роботодавець. Люди отримують достойні зарплати", – розповів керівник відділу зв'язків з громадськістю агрохолдингу "Авангард" Євген Манженко.

"Будівництво проводилось до 2013 року. Пташники обладнані, всі системи автоматизовані, мікроклімат у нас працює в автоматичному режимі. На сьогоднішній день ми поставляємо нашу продукцію у маркети, локальні мережі територією України, а також експортуємо яйця закордон", – сказав директор птахофабрики "Авіс" агрохолдингу "Авангард" Микола Лактіонов.

Найбільша птахофабрика України, з повним циклом виробництва, відома як виробник курячих яєць ТМ "Квочка". Завдяки суворому контролю ще на стадії утворення яйця в організмі курки, продукт ретельно перевіряють на відповідність сертифікату Халяль.

"Кожного дня здійснюється клінічний огляд курей, виконуються всі схеми щеплень, птиця прививається, великий штат ветеринарний, оглядають клінічно, як вона себе почуває чи вона вживає корм чи вона п'є воду, яка продуктивність, який відхід з пташника за день птиці", – пояснила головний ветеринарний лікар птахофабрики "Авіс" агрохолдингу "Авангард" Наталія Ткачук.

Загалом, агрохолдинг "Авангард", який входить до Групи компаній "Укрлендфармінг", щороку виробляє близько трьох з половиною мільярдів яєць. Тут працює більше 27 тисяч українців, які забезпечують якісною продукцією споживачів понад 40-ка країн світу.