Об этом сообщает официальный сайт Группы Метинвест. В частности, Метинвест стал одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине.

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Теперь защитников из ВСУ, Национальной гвардии, Главного управления разведки и других военных структур будут защищать 150 тысяч бронежилетов от Метинвеста. Часть бронежилетов закупается за границей, но большинство – производится в Украине. Бронежилеты также получают военные медики, спасатели ГСЧС и сотрудники коммунальных предприятий.

Помимо этого компания передала воинам 23 тысячи касок и шлемов.

Сейчас в рядах ВСУ служат 7 тысяч работников Метинвеста. Компания предоставляет им защитную амуницию.

Металлурги Метинвеста разработали защитные конструкции для военных. На фронт уже отправили 29 металлических укрытий для укрепления окопов. Компания планирует ежемесячно производить и передавать на передний край 30 таких укрытий.

По словам генерального директора Группы Юрия Рыженкова, Метинвест – это надежная опора Украины, это команда из людей, вкладывающих душу в помощь стране.

Для Украины Метинвест – надежная опора. Это тысячи людей, которые вкладывают душу в свое дело, заботятся о земляках и служат в рядах ВСУ. С первого дня войны Метинвест помогает стране быть сильной. Мы везде, где требуется поддержка. И вместе мы приближаем победу Украины,

– заявил Рыженков.