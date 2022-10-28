Сколько работников Метинвеста погибли в результате боевых действий

Как сообщили в Метинвесте, за 8 месяцев войны компании пришлось заплатить огромную цену в борьбе за свободу и независимость Украины – 501 работник и члены их семей погибли в результате боевых действий. Среди них 140 человек отдали жизнь, защищая Украину в рядах ВСУ, еще 361 – мирные жители.

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В компании также подчеркнули, что жертвами циничного нападения России стали 22 ребенка работника Метинвеста. Младшему из них не было и года.

Наибольшее количество жертв среди работников Метинвеста и их семей зафиксировано в Мариуполе и Авдеевке, где находятся заводы Группы. Благодаря героизму специалистов производство на предприятиях в этих городах своевременно остановили и законсервировали. Таким образом, удалось обезопасить Украину от экологической катастрофы.

Кроме того, сотрудники компании и их родные пострадали во время российских атак других городов.

К сожалению, больше всего сотрудников погибли именно в Мариуполе и Авдеевке. Не обошли печальные новости Запорожье, Кривой Рог, Каменское, Покровск и другие города. Семьи погибших получили материальную и психологическую помощь от компании,

– отметили в Метинвесте.

На 250 день войны Метинвест почтит память всех погибших работников и их родственников. Произойдет это 31 октября. В этот день на всех предприятиях группы Метинвест состоится минута молчания.

Как Метинвест поддерживает работников

Также сообщается, что 593 работника и их родные были ранены в результате циничных атак. Метинвест не только финансово поддерживает их, но и прилагает усилия для их быстрого выздоровления. Так, пострадавшим оказывается медицинская помощь в рамках гуманитарных инициатив и страховых программ, действующих для всех сотрудников Группы.