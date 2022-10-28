Скільки працівників Метінвесту загинули внаслідок бойових дій

Як повідомили у Метінвесті, за 8 місяців війни компанії довелося заплатити величезну ціну в боротьбі за свободу та незалежність України – 501 працівник та члени їхніх сімей загинули внаслідок бойових дій. Серед них 140 людей віддали життя, захищаючи Україну в лавах ЗСУ, ще 361 – мирні жителі.

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У компанії також наголосили, що жертвами цинічного нападу Росії стали 22 дитини працівників Метінвесту. Наймолодшому з них не було й року.

Найбільша кількість жертв серед працівників Метінвесту та їхніх родин зафіксована в Маріуполі та Авдіївці, де розташовані заводи Групи. Завдяки героїзму фахівців виробництво на підприємствах у цих містах вчасно зупинили та законсервували. Таким чином вдалось убезпечити Україну від екологічної катастрофи.

Крім цього, працівники компанії і їхні рідні постраждали під час російських атак інших міст.

На жаль, найбільше співробітників загинуло саме у Маріуполі та Авдіївці. Не оминули сумні новини Запоріжжя, Кривий Ріг, Кам’янське, Покровськ та інші міста. Родини загиблих отримали матеріальну та психологічну допомогу від компанії,

– зазначили у Метінвесті.

На 250-ий день війни Метінвест вшанує пам'ять усіх загиблих працівників та їхніх родичів. Станеться це 31 жовтня. У цей день на всіх підприємствах Групи Метінвест відбудеться хвилина мовчання.

Як Метінвест підтримує працівників

Також повідомляється, що 593 працівники та їхні рідні були поранені внаслідок цинічних атак. Метінвест не тільки фінансово підтримує їх, але й докладає зусилля для їхнього швидкого одужання. Так, постраждалим надають медичну допомогу в межах гуманітарних ініціатив та страхових програм, що діють для всіх співробітників Групи.